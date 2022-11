0 Facebook Raccontava della brutta malattia in un diario virtuale sui social, Alice non ce l’ha fatta: “Senza pioggia non ci sono fiori” Cronaca 18 Novembre 2022 16:32 Di redazione 2'

Alice Manfrini non ce l’ha fatta. La giovane di 24 anni che, sui social, raccontava della sua battaglia contro il tumore.

Alice Manfrini non ce l’ha fatta. La giovane di 24 anni è morta

La giovane, nel 2021, ha scoperto di avere un Sarcoma di Ewing al ginocchio, il 10 novembre purtroppo è deceduta. Enorme lo sgomento tra amici, parenti e conoscenti per la morte della ragazza. I social praticamente inondati di affetto per Alice che, nella bio del sul suo profilo Tik Tok scriveva: “No rain, no flowers – Senza pioggia non ci sono fiori“.

Nel 2020, nel periodo del lockdown, Alice ha iniziato ad accusare problemi al ginocchio. “Tutti dicevano di non preoccuparmi” disse in un’intervista a Today. Poi la tac con contrasto che evidenziò il brutto male: Alice inizia subito le chemioterapie e fa fronte a sei operazioni. A novembre 2022, la notizia più triste di tutte: la 24enne non c’è più.

Raccontava della brutta malattia in un diario virtuale sui social

Alice ha affrontato il brutto male con una sorta di diario virtuale su Tik Tok, nato nel periodo in cui risultò positiva al Covid con i parenti e familiari che non potevano farle visita. Nei video, la giovane, raccontava la sua vita e l’avanzare delle cure, filmati conditi sempre dal sorriso: “Lo sdrammatizzare mi è venuto naturale perché sono cresciuta in una famiglia ironica ed autoironia“.

Alice raccoglie grandissimo consenso: migliaia le visualizzazioni e i commenti sui social sotto ogni post a testimonianza del grande affetto ricevuto. La ragazza sapeva di combattere contro un avversario molto complicato, ma lo ha fatto sempre con il sorriso, senza mai perdere la speranza: “Spero che succederà, che mi diranno “sei guarita” e solo a pensarlo mi viene da piangere. Immagino quel giorno come potrò viverlo“. Parole che riecheggiano sempre più forte ora che Alice non c’è più.