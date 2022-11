0 Facebook Casa piena di muffa, il padre chiede intervento: il figlio di 2 anni muore News 17 Novembre 2022 11:45 Di redazione 2'

L’abitazione in cui vivevano era piena di muffa, così un uomo ha chiesto un intervento d’aiuto nella sua casa di edilizia popolare affinché la casa fosse messa in sicurezza e la situazione sanata. Ma nessuno l’ha ascoltato e ha voluto dargli una mano. E purtroppo il figlioletto di 2 anni si è ammalato ed è morto. La triste storia arriva dalla Gran Bretagna dove un bambino è deceduto in seguito a una patologia respiratoria.

Casa piena di muffa, muore bambino di 2 anni

Il medico legale ha confermato la correlazione della malattia del bambino con l’esposizione prolungata alla muffa. Secondo il racconto del padre, il figlioletto ha iniziato a star male quando la muffa si è diffusa in tutta la casa. Il padre aveva provato a chiedere aiuto, ma in tanti gli avevano detto che bastava pulire un po’ le pareti. La perizia ha poi rivelato che l’impianto di areazione della proprietà era inadeguato e dunque ha favorito la formazione di umidità e condensa con la conseguente comparsa della muffa.

La famiglia del piccolo Awaab, come si chiamava il bambino, chiede giustizia. La conferma che la grave condizione respiratoria che ha portato il piccolo al decesso fosse legata alla presenza della muffa in casa ha spinto i genitori del bimbo a chiedere che si faccia chiarezza con quanto accaduto.