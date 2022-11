0 Facebook Tira i capelli a una bimba, parla la suora arrestata per maltrattamenti: “Non ne potevo più” Cronaca 17 Novembre 2022 18:21 Di redazione 2'

Marie Georgette Rahasimalala, 54enne suora nata in Madagascar, ha deciso di rispondere al Giudice per le indagini preliminari (Gip) in occasione dell’interrogatorio di garanzia. La donna è stata arrestata dopo lo scandalo scoppiato a Ischia.

Il caso è esploso dopo la denuncia di presunte violenze perpetrate della suore sui bambini che frequentano l’istituto Santa Maria della Provvidenza a Casamicciola. Ad aver autorizzato l’arresto della suora, il giudice Federica De Bellis.

Le accuse sono di maltrattamenti ai danni di minori. Decisivo per le indagini un video girato da una bambina di 9 anni. La madre dopo aver visto le immagini, ha sporto denuncia. La suora si è difesa affermando di non aver schiaffeggiato nessuno ma confessando di aver tirato i capelli di una bimba.

“Perchè non ne potevo più, perché mi ha tirato la veste“, queste le parole riportate da La Repubblica e pronunciate in sua difesa. Con lei sono state sospese e destinatarie della misura cautelare, altre tre consorelle: la madre superiora Angela De Bonis, 81 anni, Noeline Razanadraozy, cuoca di 52 anni e Alice Albaracin Curay, di 48 anni, addetta al doposcuola.

“La vicenda è da approfondire. La mia cliente è molto provata e queste suore, una delle quali ha 81 anni, si sono viste notificare la misura cautelare senza neppure essere interrogate dal pm. Sono sicuro che riusciremo a dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati“, ha affermato l’avvocato difensore Giorgio Varano.