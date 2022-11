0 Facebook Orrore nell’istituto religioso del Napoletano, picchiati i bambini: in arresto una suora Cronaca 16 Novembre 2022 08:01 Di redazione 2'

Desta scalpore quanto avvenuto nel Napoletano, dei bambini picchiati dalle suore in un istituto religioso. I Minori dovevano subire tra gli altri: tirate di capelli, schiaffi alla nuca e calci. Una consorella è finita in carcere, per le altre tre il divieto di dimora in Campania.

Orrore nell’istituto religioso, bimbi picchiati dalle suore

Siamo in quel di Casamicciola Terme, ad Ischia, all’interno dell’istituto religioso Santa Maria della Provvidenza: quattro suore finite nel registro degli indagati per maltrattamenti in danno a minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata. L’istituto ospita minori in attesa di affidamenti, adozioni o affido dopo provvedimenti giudiziari.

Il video che mostra le violenze

Le indagini condotte dalla Procura di Napoli e dai Carabinieri di Ischia nascono da un filmato registrato da una minorenne – anche lei ospite dell’istituto religioso – che ha evidenziato la violenza di 4 consorelle – una è la Madre Superiora nonché direttrice dell’istituto, poi le altre tre suore – sui bambini.

La minore è riuscita a bypassare i controlli delle consorelle: le sorelle sequestravano il telefono ai ragazzi per evitare di registrare foto e video.

Nel video viene mostrata una delle suore – quella finita in galera – che prima dà degli schiaffi e poi tira ai capelli ad un bimbo di 4 anni. La consorella si accanisce poi sul fratello, un bambino di 8 anni che era intervenuto per difendere e aiutare il familiare

.