Agli arresti domiciliari ballano e si vantano sui social, il video con i bambini indigna il web News 17 Novembre 2022

E’ diventato virale un video in cui si vedono alcune persone, probabilmente agli arresti domiciliari, ballare con dei bambini in braccio. Un filmato pubblicato da Francesco Emilio Borrelli che ha scatenato l’indignazione sul web.

Agli arresti domiciliari, ballano e ridono con dei bambini: il video su Tik Tok è virale

Nel filmato i protagonisti del video – tra cui due donne – mostrano ridendo e ballando il braccialetto elettronico. Con loro ci sono dei bambini piccoli ed è proprio questo ad aver scatenato la rabbia nei commenti. Nel video queste persone sembrano avere un atteggiamento quasi fiero della condizione in cui si trovano, un comportamento che chiaramente mostrano ai loro figli. Il video è stato poi condiviso su Tik Tok, quasi come a volersi sbeffeggiare del provvedimento cautelare.

“Che esempio date ai vostri figli?“, “Dovreste vergognarvi invece di ballare“, “Poveri bambini“, “Piccoli, costretti a crescere in questo degrado“, questi e tanti altri i commenti sotto al filmato. La persona che l’ha inviato a Francesco Emilio Borrelli ha scritto: “Consigliere, poveri bambini costretti a crescere in queste famiglie dove il degrado la fa da padrone. Sono agli arresti domiciliari e se vantano pure mostrandosi sui social”. Non sappiamo per quale reato queste persone siano agli arresti domiciliari, il filmato però ha scatenato l’indignazione generale.

