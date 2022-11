0 Facebook Giovanni Capolongo muore a 56 anni dopo un terribile incidente: “Una persona adorabile” News 17 Novembre 2022 21:16 Di redazione 1'

Purtroppo non ce l’ha fatta, i traumi riportati nel grave incidente in cui è rimasto coinvolto erano troppo gravi. Giovanni Capolongo è morto a 56 anni in ospedale, dove era ricoverato da quel terribile 4 novembre, momento in cui con la sua Smart si è schiantato contro un guardrail sulla Domitiana.

Originario di Pozzuoli, viaggiava a bordo della sua auto quando all’altezza dello svincolo Monteruscello Sud ha sbandato e ha impattato contro il guardrail. E’ ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e il motivo per cui il 56enne ha perso il controllo della vettura.

La notizia della morte di Giovanni Capolongo si è diffusa velocemente nei vari gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 56enne. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi ricorda l’uomo con grande affetto. “Brava persona, dispiacere enorme“, “Era una persona adorabile, che dispiacere“, queste e tante altre le parole per Giovanni. I funerali si terranno nella giornata di venerdì, alle ore 10.30 presso la parrocchia Santa Maria della Consolazione di Pozzuoli.