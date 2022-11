0 Facebook Maiori, uomo si accascia in strada e perde la vita: identificata la vittima Cronaca 17 Novembre 2022 16:15 Di redazione 1'

Carlo Passarelli aveva 61 anni ed era originario della provincia di Napoli. Si trovava in Costiera, a Maiori (località in provincia di Salerno), quando improvvisamente è stato colpito da un malore. Si è accasciato in strada ed ha perso la vita.

Il corpo è stato notato dai passanti tra due palazzine di via Nuova Chiunzi. Subito è scattato l’allarme. Come riportato da Positano News, sono giunti sul posto i sanitari del 118. Purtroppo questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne.

Sconvolta l’intera comunità. ‘Carletto, come era affettuosamente chiamato dagli amici, viveva da anni in Costiera dove accudiva la madre e il fratello. Attraverso le telecamere di sorveglianze poste nella vicinanza del luogo del dramma, è stata appurata la dinamica della tragedia. Presente il magistrato di turno.