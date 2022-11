Quanto costa mangiare al ristorante di Sophia Loren? Il prezzo della pizza margherita e degli spaghetti al pomodoro

0 Facebook Quanto costa mangiare al ristorante di Sophia Loren? Il prezzo del menù News 17 Novembre 2022 16:55 Di Fabiana Coppola 2'

Sophia Loren ha aperto in Italia ben due ristoranti. Cosa si mangia e quanto costa? Ovviamente la star di Pozzuoli ha puntato sulla cucina tipica napoletana, partendo fagli antipasti, alla mozzarella, la pizza, con primi e secondi piatti e per finire i dolci dove non manca il classico “cartoccio”.

Ma quanto costa mangiare al ristorante di Sophia Loren?

Il nuovo ristorante dell’attrice si trova a due passi dal Duomo, a Milano, al civico 3 di via Cesare Cantù. Si tratta del secondo locale in Italia, dopo il primo aperto a Firenze, della catena Sophia Loren Restaurant- Original Italian Food, un locale che può ospitare anche 150 coperti su una superficie di 400 metri quadrati. Solo lo scorso 10 ottobre c’è stata l’inaugurazione presenziata dalla stessa diva del cinema.

Sicuramente nel menù tipico partenopeo non poteva mancare la pizza, creata nientedimeno dai maestri pizzaioli di Francesco Martucci. Quanto costa deliziare queste prelibatezze? Gli antipasti varano dalla parmigiana di melanzane a 14 euro, ai fritti napoletani che costano 6 euro a pezzo fino alla zizzona di Battipaglia che costa 48 euro al chilo. Gli spaghetti con il pomodoro del Piennolo costano 16 euro, mentre i ssecondi variano dal pesce al manzo a 40 euro. Le pizze? Una margherita con pomodoro San Marzano, fior di latte e olio costa 13 euro, ma ci sono anche pizze più elaborate che ne scostano 23. Insomma i prezzi non sono del tutto malvagi!