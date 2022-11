0 Facebook Sergio, schizofrenico, preso a botte in piazza ad Acerra: il video a Le Iene Cronaca 17 Novembre 2022 14:06 Di redazione 1'

Sergio, un uomo schizofrenico, è stato massacrato di botte ad Acerra, in provincia di Napoli. Il video delle botte è stato mandato in onda a Le Iene. Si tratta di una vicenda decisamente sconcertante che ha puntato i fari sull’assurda storia.

L’uomo, arrivato dall’Ucraina qualche anno fa insieme alla mamma, è affetto da schizofrenia, per questo la sua vita spesso è stata difficile in quanto si è ritrovato diverse volte offeso e malmenato. Questa volta la violenza è stata immortalata e mandata in onda a Le Iene, in un servizio di Nina Palmieri. Sergio, era nudo in pieno centro, proprio a causa della sua malattia e così è stato aggredito prima verbalmente e poi fisicamente.

La conduttrice e giornalista ha incontrato Sergio, vittima di numerose aggressioni nel tempo alle quali non ha mai risposto. Al momento non si è riusciti a risalire all’aggressore, ma si sospetta una persona in particolare.