Temporali e nubifragi nel Salernitano, scuole chiuse a Sapri e Campagna: la decisione dei sindaci Meteo 16 Novembre 2022

L’allerta meteo prevista e comunicata dalla protezione civile si è verificata. Le forti piogge che hanno colpito Napoli e la Campania, hanno causato temporali e nubifragi. Questi ultimi hanno provocato i soliti disagi, soprattutto allagamenti. Di seguito, la decisione presa dai sindaci Antonio Gentile e Roberto Monaco, rispettivamente primi cittadini di Sapri e Campagna, entrambe località in provincia di Salerno.

Sapri

“Alla luce delle abbondanti piogge non previste per la giornata odierna dal bollettino meteo che hanno provocato disagi su tutto il territorio comunale anche in virtù delle grande quantità di pioggia che defluiva da monte sulla nostra città, anche se pure per la giornata di domani la SORU Campania ha confermato un’allerta di livello giallo, il COC di Protezione Civile nella riunione appena conclusasi ha convenuto di procedere alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani ed invitare i cittadini a limitare gli spostamenti per agevolare il ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato, per la pulizia del fango e dei detriti presenti sulle strade cittadine e per i sopralluoghi del caso da effettuare lungo tutti i canali del paese ed i bacini imbriferi ricadenti nei territori dei comuni a monte. Le attività sono già iniziate e continueranno nella giornata di domani. Per richieste di assistenza i cittadini potranno scrivere alla mail poliziamunicipale@comune.sapri.sa.it“.

Campagna

“Attese le abbondanti piogge che si sono verificate nella mattinata ed al fine di consentire sopralluoghi da parte dei tecnici del Comune per verificare danni da infiltrazione, si è ritenuto opportuno ,in via precauzionale, sospendere le attività didattiche degli Istituti Comprensivi “Campagna Capoluogo” e “Giovanni Palatucci”, operanti sul territorio comunale, per la giornata di Giovedì 17 Novembre 2022“.