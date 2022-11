0 Facebook Marito cosparge di alcol la moglie poi le dà fuoco: dramma in Campania Cronaca 16 Novembre 2022 16:34 Di redazione 1'

Assurdo quanto accaduto nel Salernitano: oggi mercoledì 16 novembre, un uomo ha prima cosparso la moglie di alcol, poi le ha dato fuoco. In corso le indagini per ricostruire la vicenda da parte dei carabinieri della compagnia locale di Battipaglia.

Come raccontato dai colleghi di ‘TeleclubItalia‘, in provincia di Salerno, a Montecorvino Pugliano, si è consumata l’ennesima violenza su una donna. Non è noto ancora il movente dell’assurdo gesto. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Salerno dove è ricoverata: le sue condizioni sono molto serie, ha riportato gravi ustioni sul corpo.