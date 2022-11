0 Facebook Lutto nel Napoletano, noto chef ucciso a 36 anni: “Eri una persona speciale” Cronaca 16 Novembre 2022 21:08 Di redazione 2'

Lutto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un noto chef è morto ucciso da un brutto male. Aveva solo 36 anni, Guglielmo Adiletto, originario di Monterusciello.

Secondo quanto riportato dai media locali, per il giovane non c’è stato nulla da fare: un amor non gli ha lasciato scampo. Era in Olanda per lavoro, ma lavorava nel Bergamasco come chef. Sui social in tantissimi hanno scritto messaggi di cordoglio e affetto per il giovane.

I messaggi per Guglielmo Adiletto

Pasquale, ad esempio, scrive: “Io ti voglio ricordare così allegro come sempre ma soprattutto spensierato! Impossibile dimenticare tutte le nostre esperienze, sei stato un punto fondamentale nella vita di tantissime persone ed io in primis devo tantissimo a te… Sei sempre stato un amico eccezionale oltre che essere stato il mio datore di lavoro… Persone come te ne nascono veramente poche… Ci hai lasciato senza parole Ti voglio bene cumpagn mi”. Pietro: “Guglielmiiiiiiiiiii la vita ci fa conoscere persone speciali e tu lo eri lo sai bene,più di un amico. Il destino poi più di 10 anni fa grazie alla pizza ci ha fatto conoscere in questo posto, dove ho fatto questa foto e qui ci siamo salutati per l’ultima serata insieme con la promessa di rivederci ad Amsterdam. Amico mio sei riuscito a portare con il tuo locale un pezzo di Napoli a Bergamo, quante serate insieme tra risate varie,amico mio eri un gigante buono. Guglielmiiii ti saluto come ci siamo salutati l’ultima volta….”.