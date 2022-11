0 Facebook Il Natale a casa di Stefano De Martino e Belen Rodriguez: gli addobbi sono napoletani News 16 Novembre 2022 15:51 Di redazione 2'

A casa di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è già Natale. La coppia ha anticipato l’allestimento dei relativi appartamenti, mostrando delle decorazioni meravigliose. Per addobbare i loro salotti entrambi si sono rivolti a una storica cartoleria napoletana, Varzi, specializzata in decorazioni uniche e originali.

Il Natale a casa di Stefano De Martino e Belen Rodriguez porta una firma napoletana

Mattia Varzi, patron della storica cartoleria, ha provveduto personalmente a decorare gli alberi di Natale per Belen e Stefano. Per la show girl si è recato a Milano e ha scelto una decorazione total white con tanto di orso polare che sorregge l’albero. Per De Martino, invece, ha allestito le decorazioni nella sua casa di Marechiaro a Napoli e lo stile è più giocoso e colorato, con tanti elfi che si perdono tra i rami.

Due alberi meravigliosi che hanno ricevuto moltissimi like e commenti da parte dei followers della cartoleria, ma anche di Belen e Stefano. Non è la prima volta che De Martino si rivolge a Varzi per i decori natalizi e per altre sorprese al figlio Santiago. In casa della coppia, dunque, è già Natale. Molte persone preferiscono anticipare i tempi e non aspettare come da tradizione l’8 dicembre. Del resto quando gli addobbi sono così originali e belli è comprensibile volerli esporre per più tempo.

Le immagini degli alberi di Belen e Stefano

I video dell’allestimento degli alberi di Natale

