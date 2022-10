0 Facebook Stefano De Martino racconta la verità sulla villa di Marechiaro: “Voglio morire a Napoli” Spettacolo 26 Ottobre 2022 12:56 Di redazione 2'

Parole al miele quelle di Stefano De Martino per Napoli. Il conduttore televisivo ha rilasciato una bellissima intervista a Fanpage.it toccando vari temi giurando amore eterno alla città partenopea.

Stefano De Martino e le parole d’amore per Napoli

Stefano De Martino, intervistato da Fanpage, ha spiegato di voler invecchiare nel capoluogo partenopeo: “Non so se mio figlio crescerà in questa città o se trascorrerò qui le vacanze, la sola certezza che ho è che morirò a Napoli. Vorrei invecchiare qui e in più ho la possibilità rara di unire il lavoro a questa città meravigliosa. Registro i miei programmi nel centro Rai di Napoli che è un posto pieno di entusiasmo“.

Il chiarimento sulla villa a Marechiaro

Stefano De Martino si è anche soffermato sulla villa presa con Belen Rodriguez a Marechiaro: “Questa villa a Marechiaro che ho preso in affitto e non ho comprato, è finita al centro del chiacchiericcio perché nel giorno del mio compleanno ho deciso di pubblicare una foto del cancello che dà sul mare“.

L’ex ballerino di Amici spiega: “Volevo condividere, in uno slancio di entusiasmo, come stessi passando il mio 33esimo compleanno, cioè al mare. Ho deciso di prenderla in affitto perché lavoro qui, avevo bisogno di uno spazio creativo dove scrivere con gli autori, convocare i musicisti e andare a lavorare“.