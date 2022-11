0 Facebook Portici, donna intrappolata nell’auto per via del maltempo Cronaca 16 Novembre 2022 15:51 Di redazione 1'

Sono tanti i danni causati dal maltempo di queste ore in Campania. Strade allagate, traffico in tilt ma anche tanta paura per una donna. A riportare la notizia sono i colleghi dello ‘Strillone‘.

Siamo a Portici, nel Napoletano, una donna, in via Cardano, è rimasta intrappolata nella sua auto: per via della forte pioggia l’acqua era talmente alta che non riusciva più ad aprire lo sportello.

L’intervento della Polizia Locale

E’ servito l’intervento della Polizia Locale sul posto per far uscire la donna dall’abitacolo: le forze dell’ordine l’hanno prima tranquillizzata e poi liberata.