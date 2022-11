0 Facebook Antonino Spinalbese rivela su Belen e Luna Marì: “L’abbiamo fatta per questo motivo. Lei era molto affettuosa” Spettacolo 14 Novembre 2022 21:02 Di redazione 2'

Antonino Spinalbese senza freni all’interno del Grande Fratello Vip. Le sue rivelazioni sull’ex, Belen Rodriguez, e la figlia Luna Marì, non finiscono qui. Il concorrente si spegne oltre svelando dettagli inediti sulla loro relazione e sulla nascita della piccolina. Come riportato da Blogtivvù, il parrucchiere si è aperto con i suoi coinquilini parlando anche del primo aborto dell’argentina.

Belén Rodriguez, infatti, ha avuto un aborto spontaneo nel corso dell’estate 2021. Dopo esser rimasta incinta la prima volta di Antonino per errore, la conduttrice e il fidanzato avevano capito di vuole diventare genitori e subito dopo hanno concepito Luna Marì. Così ha rivelato:

“La figlia l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di avere Luna Marì? Lei si è presentata con il test ed io ho pensato che lei non lo volesse… parlo con mia madre e le dico: ‘Belen è incinta’. Mia madre mi suggerisce di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire e faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia”.

“Lei parte ad Ibiza e ci siamo visti lì. Facevamo già i fidanzati… poi per me finisce la vacanza perché dovevo tornare. Se lei mi diceva cose importanti? Sì… parla anche troppo, credimi. Anch’io esterno tutto fuori dalla TV. Quella vacanza lì era una sorta di destino perché era impossibile fare qualsiasi cosa. Lei è molto affettuosa. Io finisco questa settimana di vacanza e torno a Milano e penso: ‘Io ho dato tutta la vita a questo lavoro da quando ho 18 anni, posso sbagliare qualcosa?’. Atterro con la valigia… e torno indietro da lei.”