Napoli, ferito al volto a colpi d'arma da fuoco: è morto Antonio 'Antony' Artiano, il papà è legato al ras Scognamillo
16 Novembre 2022

Il colpo sarebbe partito per sbaglio, durante un litigio con alcuni parenti che avrebbe coinvolto la sua fidanzata. Così Antonio Artiano si sarebbe ferito. Il proiettile si è conficcato in faccia. Il giovane, 23 anni e noto come ‘Antony’, ha perso la vita dopo alcuni giorni di ricovero presso l’Ospedale del Mare.

I fatti sono accaduti lo scorso 10 novembre, in via Marco Aurelio al Rione Traino. Da allora il 23enne è stato in gravi condizioni presso il nosocomio napoletano. Il padre della vittima sarebbe stato legato al ras Antonio Scognamillo, alias ‘Tonino o parente’, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino al clan Grimaldi, egemone tra Fuorigrotta e Soccavo.