Un lutto ha colpito la città di Napoli, è scomparso Francesco Minopoli. Storico volto delle notti napoletane, assieme all’amico Enzo Aisler erano i volti della band Frock Rock che si esibiva nelle feste più divertenti del capoluogo napoletano.

Dolore a Napoli per la scomparsa di Francesco Minopoli

La notizia della scomparsa di Francesco Minopoli è iniziata a circolare sui social lasciando tutti i suoi amici senza parole. In tanti hanno ricordato le feste dove Francesco con l’amico Enzo si esibiva. Ricordato da tutti come un uomo dal gran cuore, una persona per bene e gentile.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi lo ricorda con grande affetto: “Voglio dare il mio saluto qui ad una persona speciale…un grande artista , un mito del rock …fondatore insieme ad Enzo Aisler dei fantastici Frock Rock !! Ho ricordi bellissimi caro Frank di te , la tua gioia contagiosa per la vita e per la musica“, “Ciao Franchetto mi ricordi sempre Ibiza vacanza indimenticabile anni80…una persona di una simpatia unica”, “Io non ci posso credere e che persona gentile”, “Ciao Franchetto mi ricordi sempre Ibiza vacanza indimenticabile anni80“. Queste e tante altre parole per Francesco.