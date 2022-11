0 Facebook Napoli, agguato nel Rione Traiano, 23enne sparato alla testa: è in gravi condizioni Cronaca 10 Novembre 2022 22:25 Di redazione 1'

Altro agguato a Napoli nel giro di 48 ore. Stavolta, nel Rione Traiano. Oggi, giovedì 10 novembre, nel tardo pomeriggio, Antonio Artiano, soprannominato ‘Antony‘ è stato ferito alla testa da un colpo di pistola. A riportare la notizia è Fanpage.

Agguato nel Rione Traiano, ferito alla testa Antonio Artiano, è grave

Antonio Artiano, 23 anni, è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo a Fuorigrotta, poi in secondo momento all’ospedale del Mare a Ponticelli, per via delle gravi condizioni in cui versa. Il giovane è in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia di Stato

Antonio Artiano è il figlio di Giovanni Artiano, vicino al clan Grimaldi di Soccavo. L’agguato è avvenuto in via Marco Aurelio, sul posto la Polizia di Stato.