Una giovane vita spezzata troppo presto, un tragico destino è quello incontrato da Gigi Pascazio, ragazzo di 17 anni deceduto in seguito a un infarto che non gli ha lasciato scampo. Originario di Bari, la sua morte ha sconvolto l’intera città.

Addio a Gigi Pascazio

La triste notizia è stata data dalla preside della scuola che frequentava il 17enne, Paola Petruzzelli, che sui social ha scritto un commovente messaggio per salutare Gigi: “Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante. Una vita di sorrisi, di traguardi, di sfide, di amori che non ci saranno. Addio sfortunato ragazzo, che possa accoglierti la tua adorata mamma, noi tutti siamo vicini alla tua famiglia già provata da tanto dolore”.

Il ragazzo, secondo quanto riportano i media locali, aveva perso la madre che morì a 24 anni in un modo simile. La notizia della morte di Gigi Pascazio si è diffusa velocemente sui social come un fulmine a ciel sereno. Tantissimi i messaggi di cordogli per il ragazzo scomparso così prematuramente. Sul corpo del giovane sarà effettuata nelle prossime ore l’autopsia.