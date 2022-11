0 Facebook A San Gregorio Armeno pizze fritte gratis contro il caro bollette: l’iniziativa di Concettina ai 3 Santi e Ferrigno Cronaca 15 Novembre 2022 20:23 Di redazione 2'

La Napoli dal cuore d’oro, la Napoli che ci piace, la Napoli che si mobilita per aiutare chi ne ha bisogno, che scende in campo per regalare un sorriso, un momento di gioia e spensieratezza in un periodo di crisi, di guerra e di violenza. E’ questa la Napoli che ci hanno regalato Marco Ferrigno e Concettina ai 3 Santi protagonisti di una lodevole iniziativa, regalare pizze fritte contro il caro bollette.

Marco Ferrigno e Concettina ai 3 Santi regalano pizze fritte ai passanti

Proprio in un momento in cui sta aumentando tutto, dalla spesa alle bollette, il patron della bottega Ferrigno e la pizzeria Concettina ai 3 Santi, hanno deciso di regalare pizze fritte contro il caro bollette ai fortunati che si trovavano a passare per San Gregorio Armeno. Così il vicolo dei presepi napoletani sabato pomeriggio è diventato scenario di una ammirevole iniziativa.

In tantissimi si sono avvicinati per gustare una pizza fritta, che sarà stata ancora più buona perché gratis. Marco Ferrigno e Concettina ai 3 Santi hanno regalato un momento di spensieratezza con un omaggio alimentare, una specialità partenopea da leccarsi i baffi. Il video ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno applaudito alla generosità di due attività ormai simbolo di Napoli. Perché se è vero che il cibo non fa miracoli, sicuramente può donare attimi di pura gioia, che tra tante difficoltà, non guastano mai.

Il video della distribuzione delle pizze fritte