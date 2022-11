0 Facebook Missili russi sulla Polonia, due morti. “Forse resti di un razzo abbattuto da Kiev” News 15 Novembre 2022 21:56 Di redazione 2'

Guerra Russia – Ucraina, sale la tensione. Due missili russi lanciati sull’Ucraina questo martedì sarebbero finiti in Polonia, su Przewodow, paesino vicino alla frontiera ucraina. La notizia è stata riprotata dalla Bild, secondo la quale sarebbero morte due persone. L’aggiornamento è stata poi rilanciato anche dall’agenzia russa Ria Novosti. Sono in corso le verifiche per comprendere cosa sia accaduto.

Missili russi sulla Polonia, cosa sta accadendo

A confermare il decesso di due persone sono stati i vigili del fuoco del villaggio polacco di Przewodow che hanno spiegato come le due vittime abbiano perso la vita in seguito alle due esplosioni. Mentre il ministro della Difesa russa parla di “provocazione” in merito alla notizia riguardo i due missili russi finiti sulla Polonia, anche i media Usa parlano di un attacco a un paese membro della Nato.

Se fosse confermata la notizia riportata, sarebbe la prima volta che i missili russi cadono su un territorio della Nato. “Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa“, è questo l’annuncio su Twitter del portavoce del presidente polacco.

La riunione del Comitato di sicurezza polacco con il presidente Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki è tutt’ora in corso. Alle 21 è stata convocata anche una riunione urgente dell’esecutivo di Varsavia.

Anche dal Pentagono fanno sapere che stanno indagando circa la provenienza dei missili: “Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in Polonia. Al momento non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando”, queste le parole del portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa.

Secondo i media polacchi i resti potrebbero essere di un missile russo abbattuto dagli ucraini, motivo per cui potrebbe non trattarsi di un attacco diretto alla Polonia. “Le mie fonti nei servizi affermano che ciò che ha colpito Przewodow sono molto probabilmente i resti di un missile abbattuto dalle forze armate ucraine“, questo quanto riportato dall’emittente polacca che per prima ha dato la notizia dei due missili russi. Zelensky invece parla di “un’escalation molto significativa” e spinge su un intervento “é necessario agire”.