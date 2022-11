0 Facebook Chi sarà Lila nell’Amica Geniale 4, svelato il nome: Irene Maiorino entra nel cast News 15 Novembre 2022 16:36 Di redazione 2'

Sarà Irene Maiorino a interpretare il personaggio di Lila nell’Amica Geniale 4. Com’era stato anticipato cambieranno i volti delle protagoniste, che nella prossima stagione dell’amata serie saranno ormai adulte. Se per Lenù si era compreso chi sarebbe stata l’attrice già dall’ultima puntata della terza serie, sarà Alba Rohrwacher, che è stata poi la voce narrante fin dall’inizio, sul volto dell’altra protagonista c’era un grosso riserbo.

Chi sarà Lila nell’Amica Geniale 4?

A svelare chi sarà l’attrice che interpreterà Lenù da adulta, infatti, non è stata la produzione ma l’azienda di parrucche che si occupa di rifornire i più importanti sceneggiati. Un’immagine pubblicata sui social in cui sono state taggate le due attrici de L’Amica Geniale, un post che però è sparito poco dopo. L’azienda aveva condiviso l’immagine di due parrucche e la didascalia: “Curiosi di sapere come saranno le nostre protagoniste Elena e Lila”. Aveva poi taggato Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Ufficializzando di fatto chi sarà l’attrice che interpreterà il Lila.

L’azienda probabilmente sarà stata contattata dalla produzione che le avrà chiesto di eliminare lo spoiler, l’attrice di Lila sarebbe forse dovuta essere una sorpresa. A quanto pare dunque non ci sarà Luisa Ranieri com’era stato ipotizzato in un primo momento. Intanto né la Rai né la serie televisiva hanno confermato il gigantesco spoiler dato dall’azienda di parrucche, non è detto però che nelle prossime ore non venga svelato qualche dettaglio. Staremo a vedere.