Poliziotti-angeli evitano la tragedia nel Napoletano: uomo in pigiama in stato confusionale salvato dagli agenti
15 Novembre 2022

Tragedia sfiorata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato salvato da due poliziotti. L’anziano stava camminando per strada in pigiama, in stato confusionale, quando è stato ritrovato dagli agenti che l’hanno riportato alla sua famiglia.

Giuseppe Raimondi, Segretario generale partenopeo del Sindacato di Polizia Coisp il quale ha dichiarato: “ Oggi non parliamo di un rapinatore arrestato o di esecuzione di misure cautelari, bensì del significato di prossimità associato alla Polizia di Stato. Due poliziotti del commissariato di polizia di Torre Annunziata attivati dalla segnalazione di una cittadina hanno prestato assistenza ad un anziano signore che in preda ad uno stato confusionale vagava per le vie cittadine in pigiama, infreddolito, con il rischio di essere investito.

I due angeli lo scaldavano utilizzando il giubbotto in dotazione per poi rifocillarlo in attesa di affidarlo alle cure della moglie. Il ringraziamento commosso ricevuto dalla anziana coppia, li ha sicuramente ripagati dei tantissimi sacrifici che quotidianamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato e di tutto il comparto sicurezza profondono con massima abnegazione. Purtroppo però – prosegue Raimondi – per garantire sicurezza e prossimità occorre con estrema urgenza iniettare nuova linfa; vanno subito banditi concorsi al fine di garantire più poliziotti in strada.”