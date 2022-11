0 Facebook Campania, abusava e violentava i figli di lei. L’orrore: “Spegneva le sigarette sul bimbo” Cronaca 14 Novembre 2022 09:03 Di redazione 1'

Orrore in Campania, abusi sessuali su una bimba di meno di 10 anni e violenze ripetute sul fratello di qualche anno più grande.

Lei, 40 anni, convive con un uomo di sei anni più giovane, residenti nell’Avellinese. La donna ha 4 figli. Il convivente avrebbe più volte picchiato il bambino: in più circostanze gli avrebbe spento le sigarette sulle braccia e sulle mani. In aggiunta, lo faceva mangiare in un sottoscala e lo faceva dormire sul pavimento.

Indagini in corso

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale di Avellino. Divieto di avvicinamento ai quattro figli per la coppia degli orrori.