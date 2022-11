0 Facebook Tragico incidente stradale nel Napoletano: muore 15enne, grave una ragazza Cronaca 14 Novembre 2022 09:21 Di redazione 1'

Drammatico incidente stradale avvenuto nella notte nel Napoletano. Un quindicenne, C.P è morto sul colpo, in gravi condizioni una ragazza, anche lei minorenne.

Siamo in quel di Pozzuoli, in via Raimondo Annecchino: i due giovani viaggiavano su uno scooter quando hanno impattato contro un’auto.

I motivi dello scontro sono ancora ignoti. Il 15enne, residente nel Rione Toiano, purtroppo è morto sul colpo. La ragazza, volata sull’asfalto, è stata trasportata in ospedale Santa Maria Delle Grazie dov’è ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica del sinistro da stabilire

Da stabilire le cause del drammatico sinistro, al vaglio c’è l’ipotesi del sorpasso di uno dei mezzi che viaggiavano in direzione Arcofelice. Sul posto la Polizia Locale di Pozzuoli.