Caivano, trovato uomo impiccato nella stanza del figlio Cronaca 13 Novembre 2022

Tragedia nel Napoletano, come riportato dai colleghi de ‘Il Mattino‘, un uomo è stato trovato impiccato nella stanza del figlio.

Tragedia nel Napoletano, trovato uomo impiccato nella stanza del figlio

Siamo in quel di Caivano, in un appartamento nei pressi del Santuario di Campiglione in via Colanton Fiore. L’uomo, 75 anni, avrebbe compiuto l’estremo gesto avvalendosi di una sciarpa. Il figlio non era in casa al momento del dramma.

Ignote le cause del gesto estremo

Restano al momento sconosciute le cause che hanno portato l’uomo a suicidarsi: pare che non ci fossero particolari problemi familiari a cui dare conto.