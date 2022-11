0 Facebook Napoli, ritira il figlio disabile da scuola, la denuncia della madre: “Mancano assistenti” Cronaca 13 Novembre 2022 17:15 Di redazione 2'

Vergogna a Napoli. un ragazzino con una grave forma di disabilità costretto al ritiro da scuola percentuale non ci sono assistenti. A raccontare l’episodio è la madre.

Daniela è la madre di Francesco, un giovane di 16 anni, costretto da una grave forma di disabilità a stare sulla sedia a rotelle.

Nell’istituto ‘Bernini’ di Napoli manca un assistente che possa aiutare il giovane nell’espletamento dei suoi bisogni – la scuola ha fatto richiesta senza mai ottenerlo – Francesco torna sempre a casa zuppo di pipì e la situazione non è più sostenibile.

L’autodenuncia

La madre del ragazzo ha inviato un’autodenuncia tra gli altri al Ministero dell’Istruzione e al Comune di Napoli evidenziando una situazione ormai degenerata: “Ho deciso di coinvolgere tutti nella responsabilità, viste le gravissime motivazioni, che mi spingono a prendere una delle decisioni più dolorose.

Un adolescente dolcissimo, oggi non autosufficiente, che ha grandi difficoltà, ma anche grandi potenzialità. Ma, come spesso accade, il mondo dei normali non le legge: vuoi per disinteresse e/o per incompetenza. Lo studente già frequenta solo in determinati orari, dalle 8.10 alle 11, proprio per la mancanza di una figura specifica che lo assista nei suoi bisogni primari.

Ma, quel giorno, si inzuppa di pipì, perché purtroppo le sue necessità fisiologiche non hanno rispettato i tempi organizzativi da tutti noi imposti. Ed è per questo che comunico formalmente il ritiro, nonostante l’obbligo del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione“.

La chiamata del dirigente scolastico

Daniela ha poi spiegato che: “Il dirigente scolastico mi ha telefonato, sostenendo l’impegno che gli operatori già presenti nell’istituto provvedano ad accompagnare il ragazzino in bagno“.