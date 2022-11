0 Facebook Paura per Rita De Crescenzo, la madre non sta bene. Ansia per la tiktoker: “Ho i demoni in testa” Cronaca 12 Novembre 2022 14:39 Di redazione 1'

Apprensione per Rita De Crescenzo. La famosa tik-toker napoletana ha pubblicato un video sui suoi canali social rivelando di essere all’ospedale Cardarelli di Napoli, la madre non sta bene.

Sono ore di ansia per Rita De Crescenzo, purtroppo la madre non sta bene, a rivelarlo è proprio la tiktoker con un video: “Volevo avvisarvi di questa situazione. Mia madre non sta bene, sono al Cardarelli. Le hanno messo un macchinario accanto – un ventilatore – io sto qua“.

“Per favore, non scrivetemi”

La De Crescenzo poi chiede una gentilezza ai suoi fan: “Per favore non scrivetemi che ho tutti i demoni che m ballano per testa. Non posso rispondere a tutti, che Dio ci benedica a tutti quanti“.

IL VIDEO SUI SOCIAL