Rita De Crescenzo ammette preferenza per un figlio: "E' lui, con Raimondo litighiamo sempre" News 10 Novembre 2022

Rita De Crescenzo fa una confessione ai suoi followers. La tiktoker partenopea ha raccontato agli utenti di avere una preferenza per un figlio. Una frase che ha scatenato diverse critiche sui social.

Rita De Crescenzo e la preferenza per un figlio

“Ragazzi vi dico la verità, io ho un poco più di preferenza per Rosario. Io lo dico, parlo in faccia, non perché non voglio bene a qualcuno. Io voglio bene a tutti e tre, sono tutti e tre uguali, per Raimondo io quando è nato avevo 12 anni, non capivo niente. Se lo sono cresciuti mia madre e mio padre, sono cinque sei anni che mi chiama mamma. Io e lui siamo cane e gatto, litighiamo come fratello e sorella“, questo il racconto della De Crescenzo.

Tanti i commenti circolati su Tik Tok, c’è chi l’ha rimproverata dicendole che una madre certe cose non dovrebbe mai dirle. C’è anche chi è rimasto colpito dal fatto che abbia partorito quando aveva solo 12 anni.

Il video di Rita De Crescenzo