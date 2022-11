0 Facebook Totti e Ilary, l’incontro-scontro davanti al giudice per la separazione: tribunale blindato come fortezza Spettacolo 12 Novembre 2022 10:40 Di redazione 1'

Un tribunale blindato come se fosse una fortezza inespugnabile. E’ durato oltre un’ora il faccia a faccia tra Francesco Totti e Ilary Blasi per la loro separazione.

I due, innanzi al giudice Frettoni della seconda sezione civile, sono stati protagonisti di un’udienza a dir poco blindata, tenuta di pomeriggio in un tribunale deserto, lontano dagli occhi dei curiosi. Come racconta il Corriere della Sera, vi erano guardie del corpo, carabinieri, body guard e anche un inviato del Times di Londra.

L’arrivo e l’uscita dal tribunale

Ilary è scesa dall’auto indossando dei pantaloni grigi e un giubbotto nero. Francesco è entrato nel parcheggio del Tribunale guidando una Smart.

Quando ormai è l’imbrunire: i due escono, nessuno ha voglia di parlare. La Blasi entra in un’auto, l’ex capitano della Roma in un’altra per prendere strade opposte, come stanno facendo anche nella vita.