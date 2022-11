0 Facebook Si sente male pochi giorni dopo il suo matrimonio, Mara muore a 30 anni News 11 Novembre 2022 15:14 Di redazione 1'

Stava iniziando una vita assieme al compagno, sabato aveva coronato il suo sogno, sposando l’uomo che amava, poi la tragedia. Mara Angelini è morta a 30 anni in seguito a un malore. Il dramma è avvenuto a Pesaro, la giovane era appena convolata a nozze, era un momento felice, pieno di progetti e purtroppo la sua vita è stata spezzata.

Dolore per la morte di Mara Angelini

Mara sabato si era sentita male a casa, trasportata d’urgenza all’ospedale San Salvatore di Pesaro, l’è stato diagnosticato un aneurisma. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvarle la vita, la giovane neo sposa è morta 24 ore dopo il suo ricovero.

Dolore e incredulità ai funerali che si sono tenuti nella giornata di giovedì. La famiglia ancora non riesce a credere a quanto accaduto, il marito è devastato dal dolore. Immaginava di costruire una famiglia con Mara e invece ha dovuto dirle addio troppo presto. La trentenne era segretaria della Fisiolab di Cattolica, apprezzata da tutti per la sua professionalità, era una giovane molto benvoluta. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la neosposa morta tragicamente.