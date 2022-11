0 Facebook Ilaria D’Amico, bufera su Stefano De Martino: “Di figli con Belen il tuo è solo uno”, la risposta del conduttore Spettacolo 11 Novembre 2022 15:15 Di redazione 1'

Ilaria D’Amico e Stefano De Martino, la conduttrice prova a sfruttare la popolarità del conduttore per cercare di fare ascolti in Rai Due. Il suo programma Che c’è di nuovo stasera?, talk in onda il giovedì in prima serata su Rai Due, è un vero flop e così ha pensato di invitare l’ex ballerino per parlare di un caso di ginnastica ritimica.

Per fare audience la giornalista ha pensato di puntarla sul gossip, sui figli avuti con Belen. “Tu ne hai fatto solo uno”, ha dichiarato la D’Amico, riferendosi a Santiago. “Quindi ho tempo?”, ha detto ridendo Stefano. “No, non ci allarghiamo”. “Sicuro?”, è tornata a incalzare la D’Amico. “Sicuro no, però al momento… Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro”

Insomma un riferimento davvero sgradevole considerando che Belen ha avuto un’altra bambina da un altro uomo, Antonino Spinalbese.