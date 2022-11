0 Facebook Noemi Bocchi, il dramma della compagna di Francesco Totti: “Mi ha picchiata, gravissimo quello che ho subito” Spettacolo 11 Novembre 2022 14:36 Di redazione 2'

Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, è protagonista di terribili episodi. Il processo nel quale è coinvolta riguarda minacce e violenze. Una relazione che ha portato fin da subito a gravi violazioni della libertà: non poteva più studiare né lavorare.

A svelare il retroscena sul matrimonio tra Noemi Bocchi e Mauro Caucci è il Corriere della Sera. Dopo la denuncia dell’attuale fidanzata del Pupone, avvenuta nel 2019, è iniziato il processo. L’ex marito di Noemi avrebbe compiuto azioni ignobili contro la donna. Come riporta il Corriere: “Mio marito ha cominciato a farmi mille pressioni per accettare le sue condizioni, promettendomi che non mi avrebbe fatto mancare nulla, come nulla sarebbe mancato ai nostri figli.”

Le parole di Noemi Bocchi

Con la separazione che l’imprenditore avrebbe dovuto versare alla moglie 1.250 euro al mese per il mantenimento dei figli, cifra che invece non avrebbe mai versato. Dopo la separazione inoltre l’uomo si sarebbe presentato in casa avrebbe messo alla donna le mani al collo. “Quello che ho subito è gravissimo” dichiara Noemi. “Dell’aver violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori.”