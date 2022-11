0 Facebook Tradisce il marito il giorno delle nozze, sposa beccata a letto col testimone: “Andate via tutti” Cronaca 11 Novembre 2022 16:14 Di redazione 1'

Vero e proprio scandalo nel giorno del matrimonio. Lo sposo scopre di esser stato tradito dalla moglie col testimone e le nozze vengono cancellate con gli invitati costretti a tornare a casa.

Si sposano ma lui trova lei a letto con il testimone: l’assurdo matrimonio in Serbia

Non è una commedia, ma realtà. Siamo in Serbia, tutto procedeva secondo i piani quando, dopo la cerimonia in chiesa, lo sposo ha trovato quella che era diventata sua moglie a letto con il testimone. Uno degli invitati, al portale ‘Kurir‘ ha affermato: “I due erano molto intimi, per non dire altro“.

“Tornate a casa”

Dopo l’amara e assurda scoperta, lo sposo ha cacciato moglie e testimone dalla stanza. Ha richiamato l’attenzione di tutti gli invitati dicendo: “Tornate a casa, la sposa è appena scappata di casa col testimone che ci ha sposato“. Un silenzio tombale è caduto tra gli ospiti, un mix di imbarazzo e incredulità.