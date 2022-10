0 Facebook Sposi non fanno mangiare il fotografo al matrimonio, il suo gesto davanti a tutti: “Vi ho rovinato le nozze, che schifo” News 31 Ottobre 2022 16:52 Di redazione 2'

Una storia è diventata virale sui social, tratta da un matrimonio, è il racconto di una reazione “severa, ma giusta”, forse. La coppia decide di sposarsi senza chiamare un fotografo, ma all’ultimo momento decide di chiedere a un amico di fare le foto: 250 euro per 12 ore di lavoro. Dopo 7 ore di lavoro il fotografo ha deciso di prendere una pausa e di mangiare qualcosa, ma è qui che avviene la follia.

La coppia di sposi rifiuta di dare del cibo al fotografo. A quel punto esausto, il professionista, ha una reazione eclatante e decide di cancellare tutte le foto fatte fino a quel momento e di andare via. Su Reddit ha poi raccontato di aver deciso di aiutare gli amici, nonostante lui non fosse esperto in matrimoni, e di essere retribuito a un costo basso. Il giorno del matrimonio ha così seguito la sposa da casa, ha poi partecipato alla cerimonia e infine al ricevimento.

Stanco e affamato decide di prendersi una pausa e mangiare qualcosa e così gli dicono che “non può fermarsi a mangiare perché devono essere fotografati”. Il fotografo inoltre ha puntualizzato che inizialmente era stato invitato come ospite. Dopo aver chiesto almeno 20 minuti di pausa però lo sposo è stato chiaro: o scatti o non ti pago. A quel punto la risposta: “Con il caldo, la fame, gli ho chiesto se era sicuro e lui ha detto di sì. Quindi ho cancellato tutte le foto che gli ho fatto davanti e me ne sono andato”.