0 Facebook Belen Rodriguez, Luna è malata ma i fan notano un dettaglio: “Non si fa alla bimba, assurdo” Spettacolo 9 Novembre 2022 15:46 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è a casa con la piccola Luna Marì. Mamma e figlia sembrano alquanto raffreddate, ma a dar pensiero ai follower dell’argentina è soprattutto la piccola Luna, figlia di Belen e Antonino Spinalbese. La bambina ha una brutta tosse e da qualche giorno è protagonista delle stories della mamma.

Belen Rodriguez e Luna Marì

Luna appare in uno degli ultimi video della conduttrice. Quello che sta facendo in quel momento non piace per niente ai follower della Rodriguez che lamentano infatti la leggerezza con la quale Belen si occupi della bambina. “Piedi nudi. Se è raffreddata non va bene”, scrive un utente facendo riferimento al fatto che la bambina sia scalza in casa e non è la sola a scriverlo: “E’ raffreddata e cammina a piedi scalzi mha”, scrive un’altra . Sicuramente ci saranno i riscaldamenti però non sembra proprio l’ideale che stia così con la tosse.

Altro dettaglio che non sugge ai fan dell’argentina è il gioco che Luna sta facendo. Ha in mano un pacchetto di tachipirina. Questo è quello che più infervora i follower che scrivono: “Non si danno le medicine in mano ai bambini” scrive un utente, a rafforzare questa idea anche un’altra utente di Instagram che scrive: “Da notare che una bambina così piccola gioca con le confezioni di medicine”. Insomma l’ennesimo video dei bambini postato dalla Rodriguez che scatena la polemica. A onor del vero dobbiamo dire però che l’argentina è lì accanto alla figlia e che quindi ha sotto controllo la situazione.