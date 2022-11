0 Facebook Tremano di nuovo le Marche, altre scosse di terremoto: la più alta di magnitudo 3.5 Cronaca 10 Novembre 2022 01:35 Di redazione 1'

Nessuna sosta, lo sciame sismico in corso da questa mattina sulla costa marchigiana (in particolare in provincia di Ancona e Pesaro – Urbino) non si è arrestato. Ancora due ultime scosse, di cui una di magnitudo 3.5, avvertita dalla popolazione. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha pubblicato tutte le rilevazioni.

La scossa più forte che ha fatto tremare letteralmente i cittadini, c’è stata questa mattina ed è stata molto forte: la magnitudo rilevata ha avuto un valore pari a 6.1. Per gli esperti il fenomeno sismico avrà seguito anche nei prossimi giorni. Chiuse le scuole in alcune località.

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: Costa Marchigiana Anconetana (Ancona), il

09-11-2022 22:05:35 (UTC) 2 ore, 29 minuti fa

09-11-2022 23:05:35 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.9560, 13.3680 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.