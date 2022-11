0 Facebook Lutto nel Napoletano, giovane padre di due bambini muore improvvisamente: “Giovanni ci ha lasciato” Cronaca 9 Novembre 2022 19:24 Di redazione 1'

Lutto a Casavatore, in provincia di Napoli, dove qualche ora fa si è spento Giovanni Ganzerli. Non si conoscono al momento le cause del decesso dell’uomo: uno storico lavoratore della macelleria “Gasparino” di Corso Europa a Casavatore.

Marito, padre di due bambini, e lavoratore onesto, Giovanni ha distrutto tutti con questo decesso improvviso. Quando la notizia della sua morte di è diffusa nessuno poteva credere a quello che stava sentendo. Tantissimi i messaggi di cordoglio per il giovane.

La macelleria dove lavorava ha chiuso in segno di lutto. Toccante il messaggio sulla pagina Facebook: “Giovanni, uno dei nostri più valorosi collaborati stamattina ci ha lasciato. La nostra attività sarà sospesa per lutto fino al 10 novembre. Riapriremo venerdì 11”.