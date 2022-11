0 Facebook Rita De Crescenzo, il racconto del drammatico episodio: “Mi stavano per violentare, era durante la pandemia” Spettacolo 3 Novembre 2022 16:27 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo si racconta con Stefania Zambrano per Il Piccole Magazine Tv, un webzine con speciali e interviste esclusive ai personaggi del mondo LGBTQIA. Un cortometraggio che mette in mostra una della tiktoker più famose, addirittura conosciuta in tutta il mondo. Milioni di visualizzazioni raggiunti dalla De Crescenzo che ha creato già diverse canzoni diventati virali, come “Te vulisse fa ‘na gar’ ‘e ball'”.

Il passato di Rita De Crescenzo

Seguita dalla giornalista dello show, Rita mostra la sua vita a partire dalle sue origini al Pallonetto di Santa Lucia. Insieme vanno nella casa del Pallonetto dove la De Crescenzo per 27 anni ha vissuto il demone della “brutta compagna”. “La mia vita è cambiata”, esclama adesso. Psicofarmaci e altre schifezze erano per lei il pane quotidiano per questo, dopo averla sconfitta, attraverso l’incontro con Gesù, tre anni fa, ha deciso di chiudere per sempre. “Scappai alla Stazione Centrale e dopo aver subito una rapina, mi stavano per violentare tre ragazzi di colore. Improvvisamente è arrivata una pattuglia, era durante la pandemia, e fortunatamente mi hanno salvata e ora ho la forza di raccontare”.

“Ero sul letto distesa, ho cacciato tutto il sangue che avevo dentro e per me è stata una liberazione: il Signore che mi liberava dal demone”. Poi il racconto sul figlio Kekko: “Lui è nato a Quarto 14 anni fa. A lui l’ha cresciuto un’amica di mia mamma. Ora i miei figli sono orgogliosi di me perché sono rinata. Ho sofferto molto, ho traumatizzato i miei figli, cucinavano loro a me perché io stavo sempre male”. Secondo la De Crescenzo il figlio Kekko è stato miracolato da Padre Pio infatti sugli scogli dove lei e il marito hanno l’ormeggio, c’è una statua che rappresenta il Santo, colui che avrebbe miracolato il figlio malato di cuore. Poi una parentesi sul lavoro della tiktoker, partecipare a feste ed eventi dove porta le sue canzoni e la sua allegria.

