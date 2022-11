0 Facebook Terribile scambio di persona, muore giovanissimo per una fuga di gas a Milano: la vittima è il compagno Cronaca 10 Novembre 2022 15:01 Di redazione 2'

È clamoroso ciò che è accaduto a Milano. Due genitori, dopo aver proceduto al riconoscimento della salma, hanno scoperto che il proprio figlio non è morto ma è ricoverato in gravi condizioni in ospedale . Allo stesso tempo un altro padre e un’altra madre hanno invece saputo che il loro ragazzo è invece deceduto.

È il terribile caso avvenuto a Novegro, all’interno del residence dove alloggiavano Pietro Caputo e Francesco Mazzacane, rispettivamente di 21 e 24 anni e originari di Torre Annunziata e Torre del Greco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ad aver perso la vita sarebbe stato il 24enne, mentre il 21enne è in codice rosso presso il Fatebenefratelli.

Ieri la tragedia. Una fuoriuscita di gas causata dal malfunzionamento di una caldaia ha causato il decesso del giovane. Fatali per lui le esalazioni del monossido di carbonio. È stata aperta un inchiesta per omicidio e lesioni colpose. Al momento non risultano persone indagate.

Sarebbero stati gli operatori del 118 giunti sul posto ad aver fatto confusione durante il reperimento dei documenti e dell’identificazione delle due vittime. Mazzacane si era trasferito in Lombardia da alcune settimane per iniziare a lavorare all’interno di una nota catena di supermercati. Caputo lo aveva raggiunto da qualche giorno.