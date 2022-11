0 Facebook Nino D’Angelo mostra un dettaglio della sua casa che fa impazzire i fan News 10 Novembre 2022 14:16 Di redazione 2'

Nino D’Angelo ha mostrato un dettaglio della sua casa che ha letteralmente fatto impazzire il ‘popolo delle sue canzoni’. Il cantante napoletano questa mattina ha condiviso un post sui social in cui annuncia che era impegnato con un’intervista.

Nino D’Angelo mostra un dettaglio nel suo salotto

Il post è accompagnato da una foto di Nino sul divano del suo salotto. A sorprendere è il dettaglio nel suo appartamento, dettaglio che chiaramente non è sfuggito agli occhi dei più attenti. A fare da sfondo al cantante, sul suo pianoforte, c’è una foto in compagnia di Diego Armando Maradona. Uno scatto in cui entrambi erano molto giovani.

Immagine che dimostra il grande legame che Nino D’Angelo aveva con il campione argentino. E’ cosa nota che i due fossero amici, il cantante napoletano in occasione del suo compleanno – lo scorso 30 ottobre avrebbe compiuto 62 anni – ha pubblicato la nuova canzone che ha dedicato a Maradona ‘Campiò’, pubblicando il video che è davvero commovente. Il post di Nino D’Angelo ha mandato in delirio i suoi fan napoletani, in tanti si sono complimentati per quel ‘tocco nel salotto che fa la differenza’.

Il post di Nino D’Angelo