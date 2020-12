0 Facebook La casa di Nino D’Angelo, il cantante presenta il suo appartamento sui social Spettacolo 30 Dicembre 2020 17:45 Di redazione 2'

Nino D’Angelo è molto attivo sui social network che usa, come tanti altri personaggi famosi, come un vero e proprio canale diretto con il suo pubblico. Il cantante napoletano non utilizza filtri, ma si mostra nella sua totale semplicità. Così capita spesso che condivide immagini della sua vita quotidiana, molte delle quali sono in casa.

La casa di Nino D’Angelo

Da diverse foto emergono i dettagli della meravigliosa casa del cantante napoletano. Nino D’Angelo vive con la moglie e chiaramente per le feste di Natale hanno decorato diverse stanze della casa. Il maestro si mostra spesso in salotto, dove c’è una grande televisione e una elegante vetrinetta alle spalle del tavolo, dove probabilmente conservano le stoviglie. Non manca uno spazio esterno dove Nino spesso si scatta simpatiche foto.

La casa di Nino D’Angelo, a giudicare dalle immagini, ha uno stile molto classico con qualche tocco di moderno. C’è poi il suo studio dove trascorre il tempo a suonare e a pubblicare i suoi post sui social. La cucina è separata dalla sala da pranzo da una vetrata colorata che rallegra l’ambiente. Un ambiente caldo ed accogliente, che rispecchia il carattere generoso del cantante napoletano.

Le foto della casa di Nino D’Angelo