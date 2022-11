0 Facebook Tragico incidente sull’A1, Alfonso muore schiacciato dopo il tamponamento: sgomento in Campania Cronaca 10 Novembre 2022 18:22 Di redazione 1'

L’ennesima tragico incidente stradale. Alfonso Varlese, 44 anni, è morto ieri sera, mercoledì 9 novembre sull’autostrada A1, nel tratto di carreggiata tra Capua e Caianiello.

Alfonso è rimasto purtroppo schiacciato dal carico del suo camion a seguito dell’impatto con un altro tir. L’uomo era natio di Sarno, nel Salernitano: stava trasportando pellet da Frosinone – Lazio – verso Napoli quando avrebbe tamponato un altro mezzo pesante per cause ancora ignote. L’impatto è stato molto violento e il 44enne è stato travolto dal carico.

I messaggi di cordoglio sui social

Inutili i soccorsi arrivati sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Enorme dolore e sgomento nel comune di Sarno.

Sono tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordare Alfonso: “Spero tu possa raggiungere la pace e la quiete che qui non avevi. Ora sei al sicuro vicino a “mammarella nostra”,abbracciala per noi. Buon viaggio fratellone” e ancora: “Amico mio non riesco a darmi pace mi mancheranno le nostre lunghe telefonate buon viaggio“.