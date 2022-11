0 Facebook Napoli, donna fermata fuori la Carlo Poerio: “E’ una mamma che ha perso il figlio” News 11 Novembre 2022 07:59 Di redazione 2'

Momenti di paura si sono vissuti nella giornata di mercoledì davanti alla scuola Carlo Poerio di Napoli. La presenza di una donna, che pare avesse avuto un comportamento sospetto, ha preoccupato i genitori e i bambini. La persona in questione era già stata vista aggirarsi nei pressi di un palazzo la sera prima e, secondo i vari racconti fatti da alcuni genitori, si sarebbe avvicinata a dei bambini. E’ bastato poco perché si diffondesse il timore che volesse fare qualcosa ai ragazzi.

Donna fermata davanti alla scuola Carlo Poerio

“Voleva rapire un bambino“, “Se la vedete fate attenzione”, questo il tam tam partito sui social. Tam tam che è terminato con l’episodio della mattinata di giovedì davanti la scuola media napoletana. La presenza della donna che si aggirava nel cortile ha spinto i genitori a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti sono giunti sul posto e hanno provveduto a fermare questa persona. La donna poi è stata portata in Questura per essere identificata poiché non aveva alcun documento. Nel pomeriggio nelle chat delle madri è poi circolato un messaggio che spiegava chi fosse la donna e cosa le sia accaduto.

Si tratterebbe di una persona di origini moldave che purtroppo avrebbe perso il suo bambino e soffrirebbe di problemi psichici: “Ragazze buonasera, abbiamo sentito il commissariato per i dettagli del caso. Hanno detto che purtroppo la ragazza ha perso il figlio ed è andata via di testa, ma non comporta il pericolo. È moldava, ha i problemi con i documenti, quindi ora stanno facendo le pratiche per riportarla a casa.

Non è considerata pericolosa“, questo il messaggio che ieri è girato sui vari gruppi delle madri napoletane.

Il video del fermo davanti la scuola Carlo Poerio