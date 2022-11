0 Facebook Lacrime e dolore a Villaricca, Maria Angela stroncata da un malore: lascia 3 figli e il marito Cronaca 10 Novembre 2022 16:28 Di redazione 1'

Tragedia nel Napoletano, Maria Angela Amirante viene colta da un malore improvviso e muore. La donna, di 51 anni, si sarebbe sentita male mentre era in casa. Tra le ipotesi quella di un arresto cardiocircolatorio.

Maria Angela era molto conosciuta in quel di Villaricca: suo marito, Giuseppe Coscione, è un ex consigliere comunale. Enorme lo sgomento di amici e parenti che si sono riversati tutti in chiesa per darle oggi l’ultimo saluto. La donna lascia 3 figli, Antonio, Salvatore e Alessia e il marito Giuseppe, noto come Pino.