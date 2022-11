0 Facebook Bimba lasciata sola durante il compleanno, dalla tristezza alla gioia. La madre:” Mia figlia festeggiata dal mondo” Cronaca 10 Novembre 2022 15:47 Di redazione 2'

Tutto è bene ciò che finisce bene. Avery, la bimba di 3 anni che ha dovuto festeggiare il compleanno da sola – tutti gli invitati avevano dato buca – ha avuto il suo riscatto.

Bimba lasciata sola durante il compleanno, dalla delusione al momento di grande gioia

Dopo l’enorme polverone social aizzatosi contro le 13 famiglie invitate che non si sono presentati al compleanno, ecco le migliaia manifestazioni d’affetto, auguri e regali che arrivano da ogni parte del mondo.

“Mia figlia festeggiata dal mondo”

Come racconta Breanna, la mamma di Avery. al Corriere della Sera, il momento triste si è trasformato in grande gioia: “Ho ricevuto centinaia di messaggi di chi mi ha chiesto come poteva rendere speciale il compleanno di Avery. C’è chi mi ha chiesto una lista dei desideri su Amazon in modo da spedirci un regalo, una famiglia ha chiesto se ci può far andare tutti a Disneyland, e c’è chi si è vestito da Elsa di Frozen per fare gli auguri ad Avery”. La donna ha poi chiosato: “Al posto di 27 amici, mia figlia è stata festeggiata da migliaia di persone in tutto il mondo!”.