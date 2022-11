0 Facebook Melito, tragica scoperta: ritrovato un cadavere in auto: in corso le indagini Cronaca 10 Novembre 2022 12:33 Di redazione 1'

Tragica scoperta nel Napoletano: un uomo – di cui sono ancora ignote le generalità – è stato ritrovato senza vita all’interno di una vettura: a riportare la notizia è InterNapoli.

Melito, tragica scoperta: ritrovato un cadavere in auto

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato all’interno di una vettura – una Fiat 500 di colore bianco – in quel di via delle Ginestre, a Melito, a pochi passi da via Signorelli. Non sono ancora note le cause che hanno portato al decesso.

In corso le indagini

Sul luogo del tragico ritrovamento sono giunti i carabinieri della compagnia locale per scoprire i connotati della vittima ed effettuare tutti i rilievi del caso.