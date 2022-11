0 Facebook A Milano per un colloquio, 21enne campano muore dopo la fuga di gas: grave l’amico Cronaca 9 Novembre 2022 18:40 Di redazione 1'

Si trovavano in un residence sito in via Carducci 7 a Segrate, in provincia di Milano. Due giovani di origine campana, P.C. e F.M. rispettivamente di 21 e 24 anni, si trovavano in Lombardia per un colloquio di lavoro.

Purtroppo una fuga di gas causata da una caldaia difettosa, ha causato la fuoriuscita di monossido di carbonio rivelatosi fatale. Secondo quanto riportato da Teleclub il più giovane dei due è deceduto. L’altro è grave in ospedale al Fatebenefratelli.

Sul posto sono giunti i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri. I due ragazzi sono stati trovati privi di sensi dell’appartamento. Purtroppo per il 21enne non c’è stato nulla da fare.