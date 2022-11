0 Facebook San Pietro a Patierno piange Rosaria Paternesi, madre di tre figli perde la sua grande lotta News 10 Novembre 2022 15:34 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito il quartiere di San Pietro a Patierno, a Napoli. Una vita spezzata troppo presto, una madre che non potrà più essere al fianco delle sue tre figlie, una donna, una grande combattente che ha provato con tutte le sue forze a vincere la sua più dura battaglia. Si è spenta Rosaria Paternesi.

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Rosaria Paternesi

La notizia è iniziata a circolare sui vari gruppi social legati al territorio come un fulmine a ciel sereno. A salutarla anche la pagina del negozio di parrucchiere dove Rosaria era cliente. La donna combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo. Lei stessa condivideva sui social le varie sfide che doveva affrontare, ricevendo il sostegno di chi le voleva bene.

Rosaria purtroppo non ce l’ha fatta, il suo cuore ha smesso di battere. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono comparsi sui social: “I vostri parrucchieri vi vogliono ricordare cosi…..resterete per sempre nei nostri cuori. R.i.p.“, “Che bella persona“, queste e tante altre le parole per la madre che purtroppo non c’è più.